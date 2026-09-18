Мащабен ремонт в спортна зала "Триадица"

Сериозни ремонтни дейности текат в зала „Триадица“ през последните месеци. Спортното съоръжение се намира в процес на мащабен ремонт още от края на юни, разкри Иван Ценов. Управителят на залата обясни, че той се извършва със съдействието на Столична община.

Най-важното обновление е свързано със смяна на настилката, но това се явява и най-сериозното предизвикателство, тъй като отнема и най-много време по думите на Ценов. Другите дейности се отнасят до боядисването на съоръжението отвътре и извън, като външната част е покрита с графити, които са изцяло със спортна насоченост.

За последно залата е претърпяла по-сериозни ремонтни дейности през 2013 година.

Ремонтът трябва да продължи до началото на октомври, като се очаква съоръжението да влезе отново в употреба още след първите 10 дни от въпросния месец.

Ситуацията обаче може да се отрази на баскетболния Левски, който не може да го използва за тренировъчен процес и контроли. Все пак има надежди, че „сините“ ще могат да се завърнат в своя дом до 12 октомври, когато ще дадат старт на новия сезон в НБЛ с домакинство на Черно море Тича в мач от първия кръг.