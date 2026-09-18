БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 01:17 мин.
Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мащабен ремонт в спортна зала "Триадица"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази
мащабен ремонт спортна зала триадица
Снимка: bgbasket.com
Слушай новината

Сериозни ремонтни дейности текат в зала „Триадица“ през последните месеци. Спортното съоръжение се намира в процес на мащабен ремонт още от края на юни, разкри Иван Ценов. Управителят на залата обясни, че той се извършва със съдействието на Столична община.

Най-важното обновление е свързано със смяна на настилката, но това се явява и най-сериозното предизвикателство, тъй като отнема и най-много време по думите на Ценов. Другите дейности се отнасят до боядисването на съоръжението отвътре и извън, като външната част е покрита с графити, които са изцяло със спортна насоченост.

За последно залата е претърпяла по-сериозни ремонтни дейности през 2013 година.

Ремонтът трябва да продължи до началото на октомври, като се очаква съоръжението да влезе отново в употреба още след първите 10 дни от въпросния месец.

Ситуацията обаче може да се отрази на баскетболния Левски, който не може да го използва за тренировъчен процес и контроли. Все пак има надежди, че „сините“ ще могат да се завърнат в своя дом до 12 октомври, когато ще дадат старт на новия сезон в НБЛ с домакинство на Черно море Тича в мач от първия кръг.

#спортна зала "Триадица"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
2
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
3
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
4
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
5
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
6
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Български баскетбол

Балкан (Ботевград) ще продължи подготовката си в Гърция
Балкан (Ботевград) ще продължи подготовката си в Гърция
Женският отбор на Берое победи сръбския УЖКК Студент (Ниш) в контролна среща Женският отбор на Берое победи сръбския УЖКК Студент (Ниш) в контролна среща
Чете се за: 04:15 мин.
БК Славия и сдружение Слависти със специален подарък за децата на седем столични училища БК Славия и сдружение Слависти със специален подарък за децата на седем столични училища
Чете се за: 00:57 мин.
Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава
Чете се за: 02:05 мин.
Александър Папазов вдигна летвата пред Левски: Излизаме за победа във всеки мач Александър Папазов вдигна летвата пред Левски: Излизаме за победа във всеки мач
Чете се за: 03:10 мин.
Черно море Тича подсили състава с американски гард Черно море Тича подсили състава с американски гард
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол 8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест - искат спешно...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Газа тъне в разруха, хиляди жилищни сгради са пред рухване
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ