Черно море Тича подсили състава с американски гард

Черно море Тича продължава със селекцията за предстоящия баскетболен сезон. Варненският клуб обяви привличането на американския гард Реми Абел, който ще бъде поредното ново чуждестранно попълнение в състава.

Абел е на 34 години и е висок 193 сантиметра. От Черно море Тича официализираха трансфера чрез публикация в социалните мрежи с кратко послание: "Добре дошъл, Реми Абел“.

Американецът се присъединява към активно обновяващия се състав на варненци. От началото на септември клубът вече обяви завръщането на Къртис Джоунс, както и привличането на Цветомир Миков и Зейн Ноулс.

Паралелно със селекцията Черно море Тича вече започна и предсезонните си проверки. В първата си контрола варненци отстъпиха при гостуването на Шумен с 65:89.

Следващият тест за отбора е насрочен за 20 септември, когато Черно море Тича ще се изправи срещу Ямбол в зала "Диана“. До началото на официалните срещи варненци ще се стремят да обиграят обновения си състав, част от който вече е и Реми Абел.







