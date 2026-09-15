Черно море Тича подсили състава с американски гард

34-годишният Реми Абел е поредното ново попълнение на варненци преди началото на сезона
Черно море Тича продължава със селекцията за предстоящия баскетболен сезон. Варненският клуб обяви привличането на американския гард Реми Абел, който ще бъде поредното ново чуждестранно попълнение в състава.
Абел е на 34 години и е висок 193 сантиметра. От Черно море Тича официализираха трансфера чрез публикация в социалните мрежи с кратко послание: "Добре дошъл, Реми Абел“.
Американецът се присъединява към активно обновяващия се състав на варненци. От началото на септември клубът вече обяви завръщането на Къртис Джоунс, както и привличането на Цветомир Миков и Зейн Ноулс.
Паралелно със селекцията Черно море Тича вече започна и предсезонните си проверки. В първата си контрола варненци отстъпиха при гостуването на Шумен с 65:89.
Следващият тест за отбора е насрочен за 20 септември, когато Черно море Тича ще се изправи срещу Ямбол в зала "Диана“. До началото на официалните срещи варненци ще се стремят да обиграят обновения си състав, част от който вече е и Реми Абел.