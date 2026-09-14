Ботев 2012 подсили селекцията си с американски гард

Ботев 2012 продължава активно да изгражда състава си за новия сезон в Националната баскетболна лига. Врачани привлякоха американския гард Марк Фрийман, който се превръща в поредното ново попълнение на тима.

Фрийман пристига в България след успешна кариера в колежанския баскетбол в САЩ. През 2025 година американецът достига до Драфта на НБА, а впоследствие продължава професионалния си път в Европа.

През последния сезон гардът носи екипа на Ткибули Орби в грузинската Суперлига, където оставя отлични впечатления с представянето си.

"Марк има успешна кариера в колежанския баскетбол на САЩ. През 2025 година достига до Драфта на НБА, а през последния сезон играе в Ткибули Орби в Суперлигата на Грузия, като прави впечатляващ сезон“, обяви генералният мениджър на Ботев 2012 Христо Илиев.

Привличането на Фрийман е поредният ход на врачани в подготовката за новата кампания. В началото на септември клубът представи още Лазар Петров, Кристиян Василев и Руслан Богомиров като част от селекцията си.

С привличането на американския гард Ботев 2012 продължава да добавя нови опции към състава си преди началото на сезона в НБЛ.







