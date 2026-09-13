Везенков и Олимпиакос финишираха на ниво в подготовката

Александър Везенков и Олимпиакос сложиха победоносен край на турнира "Неофитос Хандриотис" в Никозия. Българинът и неговите съотборници сломиха Макаби Тел Авив със 77:72 в последния мач, изигран в зала ""Тасос Пападопулос".

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите. Българският национал обаче остана далече от обичайното си представяне. Крилото завърши със скромните за него 8 точки, 3 борби, 2 асистенции и за 23 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 1/6 зад дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя страна другият български национал - Коди Милър-Макинтрайър се включи от резервната скамейка, но също не успя да намери своя ритъм. Американецът с български паспорт финишира с 5 точки, 2 борби и 4 асистенции за 20 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 1/4 от близко разстояние и 1/4 отвъд дъгата.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас финишира с пълен актив от пет победи в своята подготовка. За гърците предстои Суперкупата на Евролигата в Абу Даби на 18 и 19 септември. На полуфиналите Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще спорят с Фенербахче. Другият полуфинал ще противопостави Дубай и Реал Мадрид.

За интрига можеше да става дума само в началните минути, преминали в опипване на почвата. Постепенно израелците намериха верните решения в офанзивен план по-бързо и нарушаването на статуквото бе факт, за да си издействат аванс от 12 точки в края на дебютната част.

Символичните домакини отговориха на предизвикателството в хода на втория период, особено в нападение, чрез което надигнаха глава. Обратът за гърците бе факт, но израелците съумяха да поставят равенството за 35:35, при което се прибраха двата отбора в съблекалнята.

„Делфините“ си припомниха вкуса на лидерството на старта на третата част. Макар и поредния щурм от страна на „червено-белите“, както и обрат, отборът от Тел Авив имаше последната дума за актив от 3 точки след 30 минути игрово време.

Драмата бе пълна в заключителната четвърт, която отново предложи гонитба в откриващите моменти. Тенденцията не се промени и във финалните акорди, когато тимът от Пирея нанесе своя удар и стигна до успеха.

Ели Ндайе блесна за гърците с 14 точки. Тайлър Дорси приключи с 13, Тайсън Уорд има 12, Донта Хол регистрира 10 и 7 борби.

Бонзи Колсън бе над всички за Макаби със 17 точки и 7 борби, Роман Соркин реализира 14.