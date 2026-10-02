Монтана 2003 постави ударно начало в Адриатическата лига

Монтана 2003 постави мощно начало на новия сезон в Адриатическата лига. Действащите шампионки в турнира нямаха спиране срещу Студио Загреб след 100:68 в мач от първия кръг. В зала „Младост“ баскетболистките на Преслав Пешев решиха всичко след силно второ полувреме, спечелено 45:26.

Освен това „белите“ доминираха при борбите, спечелвайки този елемент с 46:28.

На 7 октомври (сряда) Монтана ще гостува на Рилски спортист за първото българско дерби в Адриатика през сезона, а отборът от Загреб ще спори с Рилецо в Самоков след по-малко от 24 часа.

Размяната на точни стрелби бе в основата на равностойното начало, като Патриция Бура и Блажа Чех бяха основни действащи лица. Постепенно Радостина Христова, Йована Савкович и Даниела Уолън, за да могат домакините да се преборят за разлика от 8 точки след 10 минути игра.

Уолън и Христова трудно обединиха усилията и в хода на втората част, когато актуалните шампионки в турнира се добраха до двуцифрената разлика. Гостите разчитаха на своето трио в опит да отговорят, но Уолън доведе до това действащите шампионки в женската А група да се изстрелят при 55:42 на голямата почивка.

Макар че третият период бе белязан от слаба ефективност и за двата тима, двуцифрената разлика в полза на домакините остана непокътната за плюс 16 в нейния край. Във финалната десетка действащите носителки на Купата на България затвърдиха своята доминация и остатъка от мача бе протоколен.

Даниела Уолън изригна за Монтана с 28 точки, допълнени от 5 откраднати топки. Ндьома Кане финишира с 19 и 6 борби, Радостина Христова реализира 13. Патриция Бура записа 12 точки и 6 овладени под двата ринга топки, Индия Фарси остана с 10, 5 овладени под двата коша топки и 5 асистенции.

Леа Гьокович наниза 22 точки за отбора от Загреб, включително и 4 тройки.