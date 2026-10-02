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Цървена звезда и Париж Баскетбол записаха първи победи в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Цървена звезда се наложи над турския Анадолу Ефес със 77:72 при домакинството си в третия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Париж Баскетбол спечели домакинството си срещу Жалгирис с 82:78.

цървена звезда париж баскетбол записаха първи победи евролигата
Снимка: БТА
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Сръбският Цървена звезда се наложи над турския Анадолу Ефес със 77:72 при домакинството си в третия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Така тимът от Белград постигна първа победа за сезона в престижната европейска надпревара, а истанбулският гранд също продължава с актив 1-2.

Резултатът обаче остана на заден план заради вероятна травма на ахилеса за плеймейкъра на гостите Майк Джеймс, което може да означава дълго отсъствие от игра за най-добрия реализатор в историята на Евролигата. Джеймс се свлече на паркета в средата на третата четвърт, а останалите състезатели изглеждаха силно разстроени. Препълнената „Белградска арена“ изпрати американеца на крака и с бурни аплодисменти, докато го изнасяха на носилка.

Мачът предложи оспорвана битка, в която водачеството често се сменяше, преди Звезда да си осигури ключова преднина в заключителните минути, когато Тайсън Картър отбеляза 7 от последните 9 точки за своя отбор.

Чима Монеке бе най-резултатен за успеха на Цървена звезда с 18 точки и 7 борби, а Картър завърши с 11 точки, 2 борби и 3 асистенции.

Съставът на Париж Баскетбол спечели домакинството си срещу Жалгирис с 82:78, записвайки първа победа за сезона, а литовският тим претърпя второ поредно поражение.

Домакините натрупаха аванс от 61:53 в края на третия период и в оставащото време удържаха опитите на съперника за обрат.

Надир Ифи се отличи с 21 точки, 3 борби и 2 асистенции за френския отбор.

В останалите срещи от снощи Олимпиакос на Александър Везенков загуби като гост на Виртус Болоня с 94:96, а в София Апоел Тел Авив надви Реал Мадрид със 102:98.

Тази вечер предстоят още шест двубоя от третия кръг в състезанието.

#Евролига 2026/2027 #БК Париж #Париж Баскетбол #БК Цървена звезда

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