Нищо ново: Везенков тласна Олимпиакос към успешен старт в Евролигата

Александър Везенков даде заявка, че ще бъде главно действащо лице и през този сезон за Олимпиакос, който откри на висота участието си в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Баскония със 106:89 в среща от първия кръг, изиграна във "Фернандо Буесо Арена". Интригата определено присъстваше в мача, но само до началото на второто полувреме, когато селекцията на Йоргос Барцокас доказа, че има достатъчно аргументи в офанзивен план и сломи съпротивата на състава, воден от Паоло Галбиати.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и бе сред играчите, които изигра основна роля за победата на действащите шампиони в турнира на богатите. Българският национал постави името си ссред реализаторите. Крилото остави срещу името си 22 точки, 4 борби и 1 асистенция за 19 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти перфектен - 8/9 от средна дистанция, 0/1 зад дъгата и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В стартовата петица попадна и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, но имаше тих мач. Американецът с български паспорт завърши с 2 точки, 2 борби и 6 асистенции за 18 минути в игра. При стрелбата си гардът 1/2 от близко разстояние.

На 29 септември (вторник) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Жалгирис, докато Баскония ще гостува на друг испански отбор в най-комерсиалната клубна надпревара Валенсия.

The reigning champions set the tone on EuroLeague opening night with a win in Vitoria pic.twitter.com/qpeBa47EJQ — EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026

Домакините стреляха като по учебник зад дъгата в откриващите минути, особено чрез Тадас Седекрскис и Радониос Курукс, а мечтата за двуцифрена разлика изглеждаше реална. Последва размяна на щафетата между Александър Везенков и Тайлър Дорси, които често наказваха испанската защита и се погрижиха гърците да се настанят на лидерската позиция за аванс от 7 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка принадлежеше на Жан Монтеро, който бе в основата на това гърците стигнат до първата си двуцифрена преднина. Ей Джей Лоусън се опита да влезе в ролята на спасител за испанците, но Еван Фурние и Везенков обединиха усилия, за да могат „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 56:46.

Пореден рецитал, сътворен от Везенков и Дорси, дадоха да се разбере, че тимът от Пирея не е готов за колебания на старта на третата част. Баските се намираха в нокдаун, особено в офанзивен план, което предостави възможността на актуалните първенци на Гърция да си извоюват 21-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт гостите затвърдиха мнението, че трудно могат да изпуснат питомното и довършиха започнатото.

Тайлър Дорси поведе листата на реализаторите за Олимпиакос с 25 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Жан Монтеро се отчете с 15, 5 борби и 5 асистенции, Тайрик Джоунс регистрира 12 и 8 овладени под двата ринга топки.

Ей Джей Уолсън бе над всички за Баскония със 17 точки. Тадас Седекерскис приключи с 15.