Фенербахче спря Везенков, но не и Олимпиакос за финал на Суперкупата на Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос си проправиха път до финала за Суперкупата на Евролигата. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Фенербахче с 92:92 в първата полуфинална среща, изиграна в "Етихад Арена", Абу Даби. Действащите шампиони в турнира на богатите трябваше да се потрудят доста, като нанесоха своя удар в заключителната четвърт и най-вече във финалните акорди, когато измъкнаха успеха и разочароваха състава, воден от Шарунас Ясикевичус.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година попадна в стартовата петица. Българският национал бе сериозно ограничен в офанзивен план и остана далече от стандартното си представяне, а в последната част дори не игра. Крилото финишира със скромните за неговите възможности 7 точки, 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 23 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/4 от средно разстояние и 1/1 зад дъгата.

Място сред титулярите намери и друг български национал - Коди Милър-Макинтайър, който също не успя да се отличи в нападение. Американецът с български паспорт приключи с 2 точки, 2 борби, 4 асистенции и 1 пресечен пас за 17 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 1/1 от близка дистанция и 0/1 от далечно разстояние.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас за първи път ще спори за трофея в новосъздадената надпревара под егидата на Евролигата. На финала Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще срещнат победителя от втория полуфинал, противопоставящ Дубай и Реал Мадрид, които ще играят по-късно тази вечер.

FINALISTS! @Olympiacos_BC advances to the Championship Game of the inaugural Euroleague Basketball SuperCup! pic.twitter.com/RVHtWwUS4g — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Точните стрелби зад дъгата и акцентът под коша преобладаваха в откриващите минути, предложили поделено надмощие. Тайсън Уорд, Тайлър Дорси и Донта Хол поеха първоначално отговорност за символичните домакини, докато от другата страна Уейд Болдуин и Маркъс Бингам имаха с какво да отговорят. Малко по-добрите решения, взети в офанзивен план, нарушиха статуквото и предоставиха възможността на турците да си издействат актив от 5 точки в края на встъпителния период.

Бързите нападения, завършени основно от Бракстън Кей, отвориха пътя на „фенерите“ към първа двуцифрена разлика за начало на следващата десетка. Проблясъци на Мбайе Ндие, Жан Монтеро и Еван Фурние, както и известно стъпване на крака в защита, върнаха гърците в играта, но отборът от Истанбул се прибра в съблекалнята при 45:43.

Ndiaye owns the airspace. One of his trademarks @Olympiacos_BC pic.twitter.com/Ql7Do5v4pC — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Усещането за интрига се завърна с пълна сила на старта на третата част, когато точните стрелби валяха и от двете страни, а обичайните заподозрени от първото полувреме често напомняха за себе си. Точният мерник зад дъгата на Тейлън Хортън-Тъкър, комбиниран с усилията в защита, даде тон за ново водачество на актуалния първенец на Турция, който си извоюва 9-токов актив след 30 минути игрово време.

Солови изпълнения, дело на Кори Джоузеф и Фурние, дадоха нов прилив на енергия на „червено-белите“ в откриващите моменти на заключителната четвърт, когато равенството бе поставено на таблото. Символичните гости постепенно изпаднаха в нокдаун, а ходът на развитие бе обърнат чрез Джоузеф и Монтеро за плюс 5 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Шавон Шийлдс и Кей фиксираха поредното равенство, но Фурние изведе тима от Пирея с 2 плюс във финалните 53 секунди. Последваха безплодни атаки, а в последните 2 секунди Монтеро блокира стрелбата зад дъгата на Болдуин и успехът остана в гръцкия лагер.

Еван Фурнуе поведе колоната на реализаторите за действащите шампиони в Евролигата със своите 19 точки, като бе 8/8 от наказателната линия. Жан Монтеро го последва с 13, Донта Хол се отчете с 12 и 12 борби. Кори Джоузеф се разписа с 10 точки.

Шавон Шийлдс отвърна за Фенербахче с 18 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Бракстън Кей наниза 17, Маркъс Бингам има 10.