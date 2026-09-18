Внимание, фентанил: Деца от Пловдив чуха за опасностите от модерния наркотик

Фентанилът, който се продава на улицата, е от 50 до 100 пъти по-силен от хероина и предозирането с него може да стане дори в рамките на прашинка. Това чуха учениците от пловдивското училище «Любен Каравелов», където инспектори от Детска педагогическа стая изнесоха беседа за опасностите от евтиния и все по-разпространен наркотик.

"Искаме да бъде разговор а не просто една скучна беседа, защото вие сте млади будни деца и ние също можем да научим много неща от вас." "-Знаете ли какво абстиненция? Нееее."

Така, в непринуден разговор, с примери от тяхната практика и достъпни обяснения, лекторите-полицаи разказаха на децата за рисковете от фентанила и как може да се търси помощ.

Ива Лазарова, 7ми клас: "Чувала съм в социалните мрежи, по телевизията." Васил Колев, 8-ми клас: "Виждал съм доста такива хора за жалост и жалко е гледката е жалка." Атанас Колев, 8-ми клас: "Даже един приятел на баща ми почина от фентанил, бил е професионален щангист."

Инспекторите са убедени, че за превенцията най-важни са връзките в семейството.

Дарена Георгиева, инспектор в Детска педагогическа стая към 4 РУ-Пловдив: "Най-важно е самото дете как ще бъде отгледано. Това дете трябва да бъде научено да споделя с родителите си, на това дете трябва да му се обръща внимание."

А в противойдествието срещу фентанила трябва да се включи всеки.

Борис Минков, инспектор в Детска педаготическа стая към 4 РУ-Пловдив: "Когато виждат такова нещо да подават сигнали да не го неглижират да не подминават тези хора по улиците това е епидемия, хората които ползват те са в определени смисъл болни и когато ги видим трябва по някакъв начин и да им помогнем."

Джулия Ботева, зам.-директор СУ«Любен Каравелов»-Пловдив: "Индивидуални срещи, планувани от класните ръководители и всичко това продължава във времето. С един път не става, не се получава. Непрекъснато се говори, защото опасностите дебнат на всякъде." Елиа Панчева, 8-ми клас: "Първоначално малко се изплаших, беше ми страшно като го чух, никога няма да използвам това нещо защото е много опасно."

Експертите се надяват, че подобни срещи ще провокират дискусии по темата и сред самите тийнейджъри.