След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи

Ще бъде увеличена охраната край военни складове, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси
Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура - констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев.
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което беше представено в моя доклад пред Съвета по сигурност, е, че определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както е необходимо и пускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи със съвременна охрана, тоест за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерство на отбраната."
Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма "SAFE".
"В процес сме на преговори с фирмата, която е водеща по отношение на оферти, които са подадени по механизма "SAFE". Очакването там е да са повече от 10 системи, в зависимост от финансовия параметър, който ни е предоставен. В процес на преговори сме. Нашата идея е до края на годината да имаме сключени договори. Системите ще бъдат разположени във военните формирования извън населени места. Най-вероятно следващата година ще започнем да ги получаваме", каза още министърът на отбраната.
Ще бъде увеличена охраната край обекти, в който се произвеждат взривни вещества и боеприпаси.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозен дефицит по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени със средата, в която се намира обектът, дали това е градска или друга среда, или да бъде преценявано по какъв начин да действат тези системи. Наред с това обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества. Там мерките, които предприемаме вече са в две групи. От една страна има съвместни екипи на Министерството на вътрешните работи и ДАНС, които подробно ще обследват тези обекти и ще дадат конкретни ясни предписания за повишаване нивото им на защита. Наред с това със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, засилена охрана, за използване на други сили на министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват. Обсъдихме състоянието на складовете за боеприпаси и взривни вещества - намираме проблеми, както в начина на съхранение, така и в мерките, предприети за охрана и тяхната ефективност."