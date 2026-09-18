След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи

Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура - констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което беше представено в моя доклад пред Съвета по сигурност, е, че определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както е необходимо и пускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи със съвременна охрана, тоест за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерство на отбраната."

Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма "SAFE".

"В процес сме на преговори с фирмата, която е водеща по отношение на оферти, които са подадени по механизма "SAFE". Очакването там е да са повече от 10 системи, в зависимост от финансовия параметър, който ни е предоставен. В процес на преговори сме. Нашата идея е до края на годината да имаме сключени договори. Системите ще бъдат разположени във военните формирования извън населени места. Най-вероятно следващата година ще започнем да ги получаваме", каза още министърът на отбраната.

Ще бъде увеличена охраната край обекти, в който се произвеждат взривни вещества и боеприпаси.