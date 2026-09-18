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Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки

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Целта им - подобряване на дисциплината в училище

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Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата.

Преди дни образователният министър проф. Георги Вълчев обяви пред БНТ че мерките ще са в три насоки - санкции, мерене на реалните резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включат серия от наказания преди да се стигне до изключване от училище.

Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни.

Очаква се в предложенията да има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище.

#насърчаване #пакет от мерки #дисциплина #МОН #санкции #резултати #училище

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