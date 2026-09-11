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Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище

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министър вълчев училищните директорите търсете диалог семействата ясни правила училище
Снимка: Министерство на образованието и науката
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Търсете диалога и подкрепата на семействата, защото само заедно можем да постигаме успехи за децата. За това призова министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев директорите на столичните училища на традиционното съвещание преди началото на новата учебна година.

По думите му сред основните задачи пред образователната система е възстановяването на връзката между семейството и училището и създаването на устойчиви училищни общности.

Министърът подчерта, че промените в системата трябва да се правят в условия на спокойствие, диалог и предвидимост. Той увери директорите, че предложенията ще бъдат обсъждани с тях, с учителите и със социалните партньори, преди да бъдат взети окончателни решения.

„Не можем да вървим напред, ако системата е тревожна. Ще имате нашата подкрепа и ще разговаряме за всяка важна промяна. От вас очаквам да бъдете спокойни, уверени и да продължавате да давате най-доброто от себе си за учениците и учителите“, каза министър Вълчев.

Сред приоритетите е и подобряването на дисциплината. Министерството ще предложи пакет от мерки, с които да се въведат ясни правила в училище и да се гарантира спокойна среда за работа на учителите.

„Ще предложим пакет от мерки за подобряване на дисциплината. В училището трябва да има ясни правила и те да се спазват“, каза министърът.

Председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката Димитър Здравков призова директорите активно да участват в предстоящите дискусии за промени в системата.

#проф. Георги Вълчев #училищни директори #учебна година

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