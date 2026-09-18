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8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол

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Най-много депутатски запитвания има към здравния министър Катя Ивкова

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8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес. Най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова.

Тя ще представи информация пред народните представители относно нулево изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на 2026 г. Освен това ще отговори и на депутати относно мерките на министерството за справяне с недостига на медицински сестри в системата, както и липсата на такива в яслените групи в детските градини в София.

Социалният министър Наталия Ефремова пък ще отговори на питане, свързано с работата на органите за закрила на детето по случая с групово насилие между младежи в Пловдив.

#НС #парламентарен контрол

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