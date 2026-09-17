БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със...
Чете се за: 01:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв....
Чете се за: 02:07 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев определи като знак на доверие от ЕК домакинството на срещата на върха за транспортната свързаност

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Премиерът Румен Радев определи като знак за доверие към правителството обявеното вчера от Урсула фон дер Лайен домакинство на България на среща на върха за транспортната свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток догодина.

Пред министрите от кабинета премиерът Радев не спести критиките си към опозицията.

Румен Радев, министър -председател:"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа."

Подчерта, че ролята ни няма да е на наблюдател, а на държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, държава, чийто инициативи се подкрепят. Затова и според Радев не е случайно, че сме сред малкото страни, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия.

СНИМКИ:БТА

Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток догодина у нас ще отключи значително финансиране и е не просто признание за нашата география.

Румен Радев, министър -председател: "Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор."

Премиерът благодари на министрите на външните работи и на транспорта за работата им през последните месеци. Припомни, че по представените пред стоителния бранш във вторник приоритети за стратегическа национална инфраструктура се работи изключително активно с Европейската комисия. Целта е да бъде даден друг статут на тези проекти и те да станат незаобиколима част от европейската карта за свързаност.

#среща за свързаност #знак на доверие #премиерът Румен Радев # Урсула фон дер Лайен

Последвайте ни

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
3
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
4
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
5
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
6
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
4
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Политика

Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията
Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката? Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
Чете се за: 04:25 мин.
Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат
Чете се за: 03:30 мин.
Радослав Рибарски, ПП: Очакваме мерките за горивата да имат поне същия обхват като компенсацията от 25 стотинки Радослав Рибарски, ПП: Очакваме мерките за горивата да имат поне същия обхват като компенсацията от 25 стотинки
Чете се за: 05:00 мин.
Илхан Кючюк: Отношенията със Северна Македония са все по-трудни и все по-лоши Илхан Кючюк: Отношенията със Северна Македония са все по-трудни и все по-лоши
Чете се за: 03:52 мин.
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР) Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР) Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Предложение – без социални мрежи за деца под 13 години в...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Бангаранга" прозвуча в американското издание на шоуто...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ