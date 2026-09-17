Румен Радев определи като знак на доверие от ЕК домакинството на срещата на върха за транспортната свързаност

Премиерът Румен Радев определи като знак за доверие към правителството обявеното вчера от Урсула фон дер Лайен домакинство на България на среща на върха за транспортната свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток догодина.

Пред министрите от кабинета премиерът Радев не спести критиките си към опозицията.

Румен Радев, министър -председател:"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа."

Подчерта, че ролята ни няма да е на наблюдател, а на държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, държава, чийто инициативи се подкрепят. Затова и според Радев не е случайно, че сме сред малкото страни, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия.

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Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток догодина у нас ще отключи значително финансиране и е не просто признание за нашата география.

Румен Радев, министър -председател: "Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор."

Премиерът благодари на министрите на външните работи и на транспорта за работата им през последните месеци. Припомни, че по представените пред стоителния бранш във вторник приоритети за стратегическа национална инфраструктура се работи изключително активно с Европейската комисия. Целта е да бъде даден друг статут на тези проекти и те да станат незаобиколима част от европейската карта за свързаност.