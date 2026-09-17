Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?

ДАНС прехвърли на прокуратурата вината за допуснатата трагедия на "Петрохан" и Околчица. Според шефа на контраразузнаването Пламен Тончев, най-малко година по-рано е имало информация за престъпна дейност около Ивайло Калушев. На този фон – задочен спор между психолога Росен Йорданов и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев на тема: стига ли кръгът на влияние на Калушев до политиката.

По случая "Петрохан" и финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижата, от Софийската градска прокуратура съобщават, че в хода на разследването са (графика 1) установени данни за придобиването на моторни превозни средства като произходът на парите за тяхното закупуване се изяснява. И още: установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна сметка в юрисдикцията на Съединените щати като е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

ДАНС е дала данни за "Петрохан" през 2025 г.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Проверете делото, което е образувано в прокуратурата януари месец 2025 г. по информация на ДАНС – там има абсолютно всички пунктове, точки, които са изнесени в обвинението днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. – Давали ли сте сигнали до прокуратурата за евентуална педофилия? – Абсолютно, това е едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ."

В студиото на "Денят започва" по БНТ психологът Росен Йорданов заяви, че експертизите, които се чакат не зависят толкова много от прокуратурата.

Росен Йорданов, психолог: "Има експертизи, които зависят от Сикрет Сървис – от международното сътрудничество, пратени са да се разкодират, защото има огромен обем кодирана информация - терабайти. БНТ: Телефоните ли? – Телефоните, да, тъй като те са общували по Сигнал и изключително много комуникация."

Според Йорданов кръгът на влияние на Калушев стига до политиката.

Росен Йорданов, психолог: "В Мексико свидетел има, който казва, че е имало списък на хора, които тепърва ще изграждат партията "Да, България" и там са подчертани имена и Калупев е показвал това нещо. Защото негов приятел Асен Асенов е искал той с неговите екстрасензорни способности да оценява качествата на кандидатите."

Ивайло Мирчев беше категоричен: НЕ отговаря на истината, че съставът на Инициативния комитет или кандидатските листи на "Да, България" са били одобрявани или гласувани с хора извън партията, включително Калушев.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Да ви кажа кой подбира хората за ИК на "Да, България" – трима души: Христо Иванов, Антоанета Цонева и моя милост. Никой от нас не се е доверявал на господин Калушев. Никой от нас не го е познавал. И сега ще ви кажа кой стои зад цялата тази атака: единият е Банкянската Лама, другият е Делян Пеевски и това е по думи на Бойко Борисов."

снимки: БТА, БНТ, БГНЕС

Според Мирчев този случай е безпрецедентно използван за атака в опит да бъде затрита "Да, България".

Автори: Милена Кирова, Альоша Шаламанов