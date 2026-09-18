БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без наблюдатели от ОССЕ

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Те са първи след началото на войната срещу Украйна, Путин призова за активност

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започва гласуването на парламентарните избори в Русия, което ще продължи до 20 септември.

Избират се 450 депутати с петгодишен мандат в Държавната дума-долната камара на руския парламент, както и регионални законодателни органи и губернатори.

В страната има 11 часови зони.

Парламентарните избори са първи след началото на войната срещу Украйна. През август руският Върховен съд забрани участието на опозиционната партия Яблоко и заличи нейната регистрация.

Президентът Путин призова към висока активност и определи вота като индикатор за стабилността на страната.

Не са поканени наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

#парлеманетарни избори #Русия #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
2
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
3
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
4
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
5
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
6
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Русия

Най-малко 18 ранени при руски удари срещу Киев
Най-малко 18 ранени при руски удари срещу Киев
Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса
Чете се за: 00:50 мин.
Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова
Чете се за: 01:45 мин.
"Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон "Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон
Чете се за: 00:45 мин.
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради скъпите горива
Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол 8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без наблюдатели от ОССЕ Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без наблюдатели от ОССЕ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почистват речните корита в Югозапада в очакване на сезона на дъждовете
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Иранска делегация с визи за участие в ОС на ООН
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Газа тъне в разруха, хиляди жилищни сгради са пред рухване
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ