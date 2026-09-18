Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без наблюдатели от ОССЕ

Започва гласуването на парламентарните избори в Русия, което ще продължи до 20 септември.



Избират се 450 депутати с петгодишен мандат в Държавната дума-долната камара на руския парламент, както и регионални законодателни органи и губернатори.

В страната има 11 часови зони.

Парламентарните избори са първи след началото на войната срещу Украйна. През август руският Върховен съд забрани участието на опозиционната партия Яблоко и заличи нейната регистрация.

Президентът Путин призова към висока активност и определи вота като индикатор за стабилността на страната.

Не са поканени наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.



