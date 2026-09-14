БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Запази

Разследване на журналистическата мрежа на EBU

Снимка: илюстративна, създадена с AI
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вълна от саботажи в Европа - дрон с експлозиви срещу украински товарни самолети на летището в Лайпциг и палежи в оръжейни заводи. Властите в редица европейски държави подозират, че Русия стои зад тези хибридни атаки, а фактическите извършители може дори да не знаят, че работят за Москва.

Разследващи журналисти от мрежата на Европейския съюз за радио и телевизия тръгват по следите на саботажите и следите ги водят до Латинска Америка и до студио за танци в Русия.

Какво показа тяхното разследване?

През май 2024-та пожар избухва в склад за строителни материали във Варшава.

Рафал Новак - служител:
"В нощта на 23-ти май ме събуди охраната. Огънят вече бушуваше, на място бяха полицията и пожарната."

Седмица по-късно още един пожар пламва в друг склад и се появяват кадри в руски про-военен канал в Телеграм. Твърди се, че палежът е дело на украински националисти, но полската полиция установява друго - извършител е млад колумбиец - Андрес Де ла Оз де ла Круз, действал по поръчка на Русия.

Яцек Добржински - Министерство на тайните служби на Полша:
"Руснаците избират локациите. Искали са да заснемат пламъците през нощта, защото трудно се вижда какво точно гори и могат да използват кадрите за тяхната пропаганда."

Де ла Оз е заловен по-късно в Чехия, където също предизвиква пожар. Осъден е на 8 години затвор.

Андрес Де ла Оз - осъден за саботаж:
"Вината ме изгаря и петни доброто име на семейството ми. "

В продължение на години руските служби вербуват украински мигранти, наркодилъри или младежи, търсещи бързи пари. Но Де ла Оз е първият латиноамериканец. Скоро се появяват и други. Следващият вербуван идва от колумбуийското планинско село Кайседо. Родителите на Луис Мурильо произвеждат кафе, но затъват в дългове.

Служил е 6 години в колумбийската армия и иска да изкарва пари като наемник в Украйна. Влиза във Фейсбук група за целта, но получава друга оферта от човек на име Диос или "Бог" на испански. Класифицирани документи показват, че същият Диос е вербувал и Де ла Оз за палежите в Чехия и Полша.

Даниела Рихтерова - Кралски колеж в Лондон:
"Често цел са уязвими хора, които имат нужда от пари и са склонни да не задават много въпроси за целта на това, което трябва да направят."

Мурильо пътува за Румъния. На място в Букурещ разбира задачата - да направи снимки на завод за рециклиране и на нефтен кладенец. Заловен е на място и осъден на 6 години затвор. Диос организира и трета атака в Литва срещу завод за военно оборудване, предназначено за Украйна. Арестувани са 7 души. Складове за строителни материали, завод за рециклиране и военно оборудване - защо Русия има за цел на пръв поглед несвързани локации?

Киър Джайлс - Чатъм хаус:
"Има различни категории атаки. Някои имат определена цел, други са напълно случай и безцелни. Русия извлича поуки от всички видове. Поуки не само за това как може да нанесе щети, но и как съответната държава реагира."

Проверка на съдебни документи, постове в социалните мрежи и интервюта с близки на така наречените "агенти за еднократна употреба" е установява, че зад псевдонима Диос се крие Оемис Ромагоса Дурути - роден в Куба танцьор, който живее в град Петрозаводск в Русия.

Женен е за рускиня и има руско гражданство. Вербувал е над 10 души от испаноговорящи държави. Влизал е във Фейсбук групи за латиноамериканци, търсещи работа в Европа. В една от обявите му се предлага заплата от 1500 долара за изпълнена операция. Германската телевизия Дойче Веле се свързва с Ромагоса Дурути, но той не отговаря и властите все още го издирват.

#саботажи #Русия

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
3
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Полша с експресна победа на Евроволей 2026
5
Полша с експресна победа на Евроволей 2026
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
6
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Русия

Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша
ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша
Чете се за: 00:45 мин.
Напрежение между Москва и Варшава след инцидента с атакуван влак край Полша Напрежение между Москва и Варшава след инцидента с атакуван влак край Полша
Чете се за: 02:00 мин.
Поредна размяна на удари между Русия и Украйна Поредна размяна на удари между Русия и Украйна
Чете се за: 01:45 мин.
Опашки за бензин седмица преди парламентарните избори в Москва Опашки за бензин седмица преди парламентарните избори в Москва
Чете се за: 00:25 мин.
Зеленски готов на разговор с Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями Зеленски готов на разговор с Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР) Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
18-годишен е обвинен в разпространение на наркотици в Каблешково
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ