СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи

Вълна от саботажи в Европа - дрон с експлозиви срещу украински товарни самолети на летището в Лайпциг и палежи в оръжейни заводи. Властите в редица европейски държави подозират, че Русия стои зад тези хибридни атаки, а фактическите извършители може дори да не знаят, че работят за Москва.

Разследващи журналисти от мрежата на Европейския съюз за радио и телевизия тръгват по следите на саботажите и следите ги водят до Латинска Америка и до студио за танци в Русия.

Какво показа тяхното разследване?

През май 2024-та пожар избухва в склад за строителни материали във Варшава.

Рафал Новак - служител:

"В нощта на 23-ти май ме събуди охраната. Огънят вече бушуваше, на място бяха полицията и пожарната."

Седмица по-късно още един пожар пламва в друг склад и се появяват кадри в руски про-военен канал в Телеграм. Твърди се, че палежът е дело на украински националисти, но полската полиция установява друго - извършител е млад колумбиец - Андрес Де ла Оз де ла Круз, действал по поръчка на Русия.

Яцек Добржински - Министерство на тайните служби на Полша:

"Руснаците избират локациите. Искали са да заснемат пламъците през нощта, защото трудно се вижда какво точно гори и могат да използват кадрите за тяхната пропаганда."

Де ла Оз е заловен по-късно в Чехия, където също предизвиква пожар. Осъден е на 8 години затвор.

Андрес Де ла Оз - осъден за саботаж:

"Вината ме изгаря и петни доброто име на семейството ми. "

В продължение на години руските служби вербуват украински мигранти, наркодилъри или младежи, търсещи бързи пари. Но Де ла Оз е първият латиноамериканец. Скоро се появяват и други. Следващият вербуван идва от колумбуийското планинско село Кайседо. Родителите на Луис Мурильо произвеждат кафе, но затъват в дългове.

Служил е 6 години в колумбийската армия и иска да изкарва пари като наемник в Украйна. Влиза във Фейсбук група за целта, но получава друга оферта от човек на име Диос или "Бог" на испански. Класифицирани документи показват, че същият Диос е вербувал и Де ла Оз за палежите в Чехия и Полша.

Даниела Рихтерова - Кралски колеж в Лондон:

"Често цел са уязвими хора, които имат нужда от пари и са склонни да не задават много въпроси за целта на това, което трябва да направят."

Мурильо пътува за Румъния. На място в Букурещ разбира задачата - да направи снимки на завод за рециклиране и на нефтен кладенец. Заловен е на място и осъден на 6 години затвор. Диос организира и трета атака в Литва срещу завод за военно оборудване, предназначено за Украйна. Арестувани са 7 души. Складове за строителни материали, завод за рециклиране и военно оборудване - защо Русия има за цел на пръв поглед несвързани локации?

Киър Джайлс - Чатъм хаус:

"Има различни категории атаки. Някои имат определена цел, други са напълно случай и безцелни. Русия извлича поуки от всички видове. Поуки не само за това как може да нанесе щети, но и как съответната държава реагира."

Проверка на съдебни документи, постове в социалните мрежи и интервюта с близки на така наречените "агенти за еднократна употреба" е установява, че зад псевдонима Диос се крие Оемис Ромагоса Дурути - роден в Куба танцьор, който живее в град Петрозаводск в Русия.

Женен е за рускиня и има руско гражданство. Вербувал е над 10 души от испаноговорящи държави. Влизал е във Фейсбук групи за латиноамериканци, търсещи работа в Европа. В една от обявите му се предлага заплата от 1500 долара за изпълнена операция. Германската телевизия Дойче Веле се свързва с Ромагоса Дурути, но той не отговаря и властите все още го издирват.