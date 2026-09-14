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Независимост от Лондон: Идва ли краят на Обединеното кралство?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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независимост лондон идва краят обединеното кралство
Снимка: илюстративна
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Идва ли краят на Обединеното кралство такова, каквото го познаваме? Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха т. нар. "Споразумение от Кардиф", с което се разбраха да си сътрудничат за конституционни промени. Очакванията са следващата стъпка да бъде искане на референдуми за независимост от Лондон.

Анди Бърнам може и да се окаже последният британски премиер – това намекват политически анализатори на Острова. За първи път в съвременната британска история, начело на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия едновременно за първи министри сa избрани лидери с националистически възгледи. И за първи път и трите държави едновременно застават зад идеята за независимост от Обединеното кралство.

В Кардиф премиерите на Уелс – Рун ап Йорверт, на Шотландия – Джон Суини и на Северна Ирландия – Мишел О'Нийл излязоха с обща декларация с искане за повече конституционни правомощия. "В Уестминстър не правят политики за хората" – това е тезата на лидерите на децентрализираните правителства. Очаква се да поискат свикване на референдуми за независимост и напускане на Обединеното кралство.

Джон Суини, първи министър на Шотландия: "Принципът за самоопределяне е фундаментален за разговорите ни днес и за всички, които ни предстоят. Всеки от нас носи отговорност за пътя, който ще извърви, но това, което ни обединява, е желанието да се самоопределяме."

Мишел О'Нийл, първи министър на Северна Ирландия: "Уестминстър нито разбира, нито служи на хората. И това е нашата обща кауза - да си спечелим правото сами да се управляваме."

Шотландия и Северна Ирландия искат независимост час по-скоро, но от Уелс не бързат да дават срокове.

Рун ап Йорверт, първи министър на Уелс: "Вярвам, че Уелс ще просперира тогава, когато реши да бъде независим. Но кога да стане това, ще решат хората."

През 2016 г. Шотландия вече имаше референдум за независимост - 45% гласуваха за отцепване от кралството. От "Даунинг стрийт" 10 призоваха лидерите на трите държави да се фокусират върху решаване на икономическите проблеми на гражданите, а не върху референдуми. Очаква се премиерът Анди Бърнам да се срещне с регионалните лидери. Декларацията от Кардиф идва само ден, след като Доналд Тръмп промени политиката на неутралност на Вашингтон и се обяви за обединяване на Република Ирландия и Северна Ирландия.

#Обединено кралство #Уелс #Северна Ирландия #Шотландия

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