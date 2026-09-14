Има пропуски в охраната на военните складове, смята Иван Демерджиев

Разследващите разполагат със записите от камерите от военния склад на "ЕМКО", в който преди дни избухна пожар.

Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти.

Според Демерджиев преценката дали да се свика КСНС е изцяло на президента.