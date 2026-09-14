Има пропуски в охраната на военните складове, смята Иван Демерджиев

Разследващите разполагат със записите от камерите от военния склад на "ЕМКО", в който преди дни избухна пожар.
Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти.
Според Демерджиев преценката дали да се свика КСНС е изцяло на президента.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата нея. При проверките сега установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя господин Гебрев за това, което констатираме. Отново казвам, че това не касае само него. Затова ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
- Това не е ли направено при предишния взрив, който беше там?
- В момента в детайли няма да изпадам, защото тече разследване, но ще разберете какви са пропуските."