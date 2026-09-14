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Михаил Русинов: Готов съм за следващите големи състезания

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Искам да покажа, че наистина мога, сподели състезателят в хвърлянето на копие.

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Михаил Русинов е уверен в своите качества и е готов за следващите състезания, които го очаквах. Състезателят в хвърлянето на копие, който завърши на шестото място на европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети, сподели, че имал нужда от приземяване, за да провери къде се намира в неговата кариера.

Пред БНТ той сподели, че не е доволен от резултата, който е постигнал на шампионата на Стария континент.

„Честно казано, аз лично от този резултат, който показах на европейското, не съм доволен. Знам, че мога много повече, имам много повече. Както се казва, винаги може много повече и да направиш по-добра крачка, но това за мен е урок, че следващият път ще мога да се представя много по-добре. Нуждаех се от това събаряне, защото винаги в България съм ставал само първи. Емоцията беше много голяма на това европейско, тръпката беше огромна. Голяма доза адреналин, която много ми хареса и съм готов за следващите големи състезания да покажа, че наистина мога и откъде произлизам.“

Моята спортна кариера току-що започна. Станах балкански шампион с първия ми опит на шампионата в Словения, направих и национален рекорд – 69.23 сантиметра. Бях много по-паникьосан на балканското първенство, отколкото на европейското, но все пак съм много щастлив, че станах балкански шампион. Знам, че и следващият път мога да стана, тази граница съм я прескочил“, каза Русинов.

Повече от интервюто с Михаил Русинов гледайте във видеото!

#Михаил Русинов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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