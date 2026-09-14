Над 21% от българите живеят под линията на бедност

Над 21% от българите живеят с по-малко от 390 евро на месец. Това е официалната линия на бедност у нас през тази година. Правителството предложи размерът ѝ да се увеличи с 13,4% от 1 януари. Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепя увеличението, но синдикатите искат да се върне методиката, по която се е изчислявала линията на бедност до 2019-а година. От нея зависят увеличението на социалните помощи на около 82 хиляди души и месечната финансова подкрепа на около 800 хиляди души с увреждания.

Над 1 милион и 360 хиляди българи живеят с доход по линията на бедност. Сред тях е Анета Петрова от Благоевград. Не работи. Търси желязо в кофите за боклук, за да изкара някоя стотинка.

Анета Петрова: „Днеска продадохме за 2 евро, изкарахме. Не стига къде по-напред да стигне – дали хляб да си вземеш, дали нещо за децата. Ако не просим хората да ми подават, няма кой да ми подава.“

Полага общественополезен труд срещу социална помощ. Одобрена е и за целева помощ за отопление. А доход под линията на бедност е един от критериите за получаването ѝ. Така, ако прагът догодина се увеличи, повече хора имат шанс да получат енергийна помощ. Тристранният съвет подкрепи предложението на правителството линията на бедност да се увеличи, но синдикатите искат да се върне предишната методика за изчисляването ѝ.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Ние искаме да възстановим тази методика, която не ни връща три години назад, за да определим прага на бедност за 2027-а година, а тази, която ще ни отчете поне инфлацията за преходната година. И ако бъде съобразено това, казахме ние, ще подкрепим подхода, но не чухме засега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.“

Социалният министър не пожела да застане пред камерите, но съобщи, че за изплащане на увеличените социални плащания, свързани с линията на бедност, в бюджета за следващата година са необходими над 93 милиона евро. А по-високият ѝ размер ще намали бедността с 0,5 процентни пункта.

По искане на синдикатите след тристранния съвет финансовият министър е разяснил как се движи бюджетната процедура. Срещата беше закрита за медиите. След нея стана ясно, че конкретни параметри за бюджета ще има след 15 октомври.

Атанас Кацарчев, КТ „Подкрепа“: „Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата – линия на бедност, МРЗ, минимална пенсия. И трите параметъра засега не изглеждат добре. По-скоро ще задълбочат бедността в държавата. Спадът на потреблението в тези групи, водещо до мизерия, най-вероятно ще намали ефекта върху БВП, тъй като с по-малко пари няма как да си купуваме повече стоки и услуги. Правителството трябва да намери решение така, че бедността да бъде спряна.“

снимки: БТА

Представители на правителството и работодателите не пожелаха да разговарят с журналистите. А синдикатите съобщиха, че заедно с бизнеса ще водят разговори с властта за изплащане на компенсации заради високите цени на горивата.