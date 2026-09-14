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Виктория Ангелова: Силно се надявам да успея да подобря световния рекорд на Тереза Маринова

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в София. Сред отличените беше и Виктория Ангелова.

виктория ангелова
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Виктория Ангелова подчерта в интервю за БНТ значителната роля на треньора Георги Помашки за нейната увереност и развитие в атлетиката, но и тази на семейството й.

През 2026 година тя стана световна шампионка за девойки под 20 години и европейска шампионка за девойки под 18 години в дисциплината троен скок.

Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в София. Сред отличените беше и Виктория Ангелова.

В интервю за БНТ тя разкри амбициите си за нови лични рекорди и си постави като цел достигането на световния рекорд за девойки на Тереза Маринова.

"Сега си признавам, че когато започнах, в главата си имах мисли и мечти, и цели и те бяха поставени много високо. Въпреки, че аз не бях започнала да практикувам дисциплината често, още не бях запозната толкова добре с нея, аз още в началото вътрешно си бях предубедена, че ще се получава много добре и че ще постигна много високи резултати. Колкото и странно да звучеше, аз знаех, че ще се случи така. Чак толкова силни резултати не очаквах, но очаквах, че ще мога да се справя и да съм на такова ниво", започна Ангелова.

Тя разкри, че Георги Помашки и дава голяма уверености и го определи като "непредвидим и пълен с изненади."

"Аз смятам, че успявам да съм толкова уверена в себе си, това е благодарение на него. Когато той е с мен, аз се чувствам изключително спокойна и уверена. И това се пренася в мен и всъщност ми помага изключително много", разкри Ангелова.

"Наистина гледам да съм отдадена на това, което правя, защото все пак не презентирам само себе си, презентирам и всички хора, които са положили труд за мен. Гледам да покажа най-доброто от себе си", обясни тя.

И европейското първенство в Риети за девойки под 18 години, и световното първенство за девойки под 20 години в Юджийн започнаха трудно за нея, но тя вярва, че така е трябвало да стане.

"Беше ми доста трудно, не съм била подготвена за такива ситуации, но смятам, че те пак сега ме подготвиха за по-нататък, да мога да съм спокойна, доколкото е възможно и продължих да си вярвам, че все пак съм способна", разкри Виктория Ангелова.

На въпроса какви очаквания има вече към себе си, тя отговори:

"Очаквам да остана спокойна, очаквам и нови лични резултати в следващия сезон."

Ангелова коментира и успехите на другата българска състезателка в дисциплината Александра Начева.

"Тя е просто невероятна. Тя е уникална. След всичко това, целия труд, който е положила, тя наистина го заслужава. Тя го заслужава най-много от всички. Изключително добър човек е. Извън пистата е страхотна. Изключително добър приятел. Аз много я уважавам и изключително много се радвам за нея", сподели тя.

Младата състезателка коментира и предизвикателството, което олимпийската ни шампионка Тереза Маринова й отправи - световният й рекорд от 14,62 м за девойки, който е непокътнат вече 30 години.

"Аз съм запозната от преди това за нейните постижения на моята възраст. Имала съм го като заден план. Сега, когато го подхвърли, определено си го нареждам в класацията нагоре за цели, които искам да постигна в близките години. Силно се надявам да успея. Важно е да съм жива и здрава, да са живи и здрави хората, които ми помагат да съм тук. Надявам се да сбъдна това нейно желание", коментира Ангелова.

Тя подчерта ролята на семейството й да стигне до успехите.

"Аз смятам, че съм стигнала до тук благодарение на тях. Те изключително много ми помагат и разбират всяка една моя ситуаци, всичко през което преминавам аз, те са го преминали като спортисти и ми дават изключително добри съвети как аз да се справя в тези ситуации", обясни Виктория Ангелова.

Вижте целия разговор във видеото!

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#Виктория Ангелова

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