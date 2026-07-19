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Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на еврошампионата по лека атлетика до 18 г.

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Възпитаничката на Георги Помашки пристигна в Риети като лидер в европейската и световната ранглиста

Виктория Ангелова
Снимка: Българска федерация по лека атлетика
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Виктория Ангелова спечели европейската титла на троен скок на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Българката триумфира с резултат от 13.98 метра (+1.6 м/сек) в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 година. Постижението й е само с 20 сантиметра по-малко от националния рекорд за възрастта на Александра Начева от 14.18, а с него Ангелова се изкачва на 11-о място във вечната ранглиста на България при жените.

Ангелова записа още 12.87(+0.5), 13.53(+0.6), 13.67(+0.7) и два фаула.

Възпитаничката на Георги Помашки пристигна в Риети като лидер в европейската и световната ранглиста за сезона при девойките до 18 години с 13.53 метра и потвърди статута си на фаворитка.

Титлата на Виктория Ангелова донесе десетия медал за България в историята на европейските първенства в тази възраст и е третото златно отличие за страната от този форум. Другите две европейски титли са на Лъчезар Вълчев в тройния скок през 2022-а и на Радина Величкова на 100 метра през 2024 година.

Успехът на Ангелова е и четвъртият български медал в тройния скок от създаването на шампионата. Преди нея отличия в дисциплината спечелиха Александра Начева - сребро при девойките през 2018-а, както и Лъчезар Вълчев - злато, и Васил Русенов - бронз при юношите през 2022 години.

Михаил Русинов зае престижното шесто място на финала на хвърлянето на копие. При първото си участие на континентално ниво той записа резултат от 67.18 метра.

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