Варна приема европейското първенство по водна топка U20. Шампионатът ще се проведе от 10 до 16 август, а България ще открие участието си с двубой срещу Словения в понеделник, 10 август от 20:00 часа. Надпреварата ще бъде излъчвана на живо на сайта ни.

Това е 29-ото издание на елитния континетален турнир за тази възраст, като мачовете ще се играят на открития плувен комплекс „Приморски“.

В груповата фаза България ще се изправи срещу Словения (10 август), Турция (11 август) и Франция (12 август).

В шампионата ще участват 16 от най-добрите национални отбори на Европа. Защитаващ титлата шампион е тимът на Хърватия, който спечел златото през 2024 г. в Бургас.

На подготовка в Кранево от 13 юли са Младен Димитров – вратар, Дениз Каракашев, Стефан Димитров, Ангел Георгиев, Христо Делчев – вратар, Владимир Станков и Богдан Траянов (КВТ Комодор, Варна), Денис Исмаил (КВТ Нептун, Бургас), Кристиян Желязков, Ники Цветков и Калоян Драганов (КПС Спартак, Варна), Георги Панговски (КВТ Черноморец, Бургас), Даниел Тотев и Веселин Ганчев (КВТ Черно море–Тича, Варна), Петър Велинов (КВТ ЦСКА, София), Калоян Иванов (Албасете, Испания), Кристиян Рацов (Ливри-Гарган, Франция) и Леон Касан (Дел Мар, Сан Диего, САЩ).

Всички състезатели са здрави и готови за старта на шампионата, а в отбора се надяват подкрепата на варненската публика да се превърне в допълнително предимство по пътя към силно представяне.

Програма на преките предавания от груповата фаза:

10 август (понеделник) - 19:55 ч.: България - Словения

11 август (вторник) - 19:40 ч.: Турция - България

12 август (сряда) - 19:40 ч.: България - Франция

Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ!