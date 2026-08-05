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България изпраща 7 състезатели на европейското по плуване в Париж

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Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
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Шампионатът ще можетете да гледате в ефира на БНТ 3.

българия изпраща състезатели европейското плуване париж
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Всяко едно класиране на европейското първенство по плуване на 50-метров басейн в Париж ще бъде успех. Това смята селекционерът на националния отбор в лицето на Кристиян Минковски. България изпраща седем състезатели на шампионата, който може да гледате в ефира на БНТ от 10 до 16 август по БНТ 3.

Със сигурност ще бъде висока конкуренцията. В плуването през последните години големите форуми са изключително оспорвани и конкурентни. В този смисъл е много важно да няма грешки по детайлите, надявам се да са спокойни и да покажат максимума“, заяви Минковски.

Петър Мицин сподели, че неговата амбиция е да се представи на прилично ниво.

До момента всичко върви по план, тренировките ги проведохме успешно. Амбицията ми е висока, просто се надявам да се чувствам добре и да успея да се представя на прилично ниво“, добави той.

Какво казаха още Диана Петкова и Тея Николова гледайте във видеото!

#европейско първенство по плуване Париж 2026 #Тея Николова #Петър Мицин #Диана Петкова #Кристиян Минковски

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