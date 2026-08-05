Пловдив откри световното първенство по гребане за юноши и девойки с рекордно участие

Пловдив отново се превърна в световна столица на гребането. След успешното домакинство на кръг от Световната купа през юни, от 6 август Гребният канал приема световното първенство за юноши и девойки до 19 години.

Надпреварата беше открита с официална церемония на Римския стадион в центъра на града. Сред официалните гости бяха президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Шампионатът поставя рекорд по участие, като на старта застават 655 състезатели от 54 държави.

Президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан похвали организацията на българските домакини и изрази увереност, че Пловдив ще продължи да приема престижни международни състезания.

"Организационният комитет има много богат опит в домакинството на големи международни състезания и затова Пловдив със сигурност ще има още много поводи да посреща форуми от най-висок ранг“, заяви Ролан.

Председателят на Организационния комитет Иван Попов подчерта, че провеждането на Световната купа преди месец е улеснило подготовката за настоящия шампионат.

"До преди месец имаше Световна купа. Това ни помогна много, защото се подготвихме за нея и оставихме съоръженията на вода“, каза Попов.

България ще бъде представена от 16 състезатели в шест лодки – в дисциплините скиф, двойка скул, четворка скул и четворка без рулеви.

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков отбеляза, че страната ни ще участва с рекорден брой лодки именно благодарение на домакинството.

"За първи път участваме с толкова много лодки. Възползваме се от това, че сме домакини на първенството. Ако шампионатът беше на друго място, щяхме да участваме с около 50 процента от този състав“, заяви Нейков.

Световното първенство се организира със съдействието на Министерството на младежта и спорта и Община Пловдив, а входът за всички зрители е свободен.







