Българските лекоатлети заминаха за европейското първенство в Бирмингам с надежди за класиране в призовите места

Българските лекоатлети заминават за предстоящото европейско първенство в Бирмингам с надежди за класиране в призовите места и записване на лични постижения. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 10 до 16 август и ще бъде излъчен в ефира на БНТ 3.

На първенството страната ни ще бъде представена от шестима атлети. Божидар Саръбоюков в скока на дължина, Габриела Петрова и Александра Начева в тройния скок. Спринтьорите Христо Илиев и Кристен Радуканова, и Маринела Нинева в маратона.

"В годините това мисля, че ми е четвърто европейско, няма как да не копнея да си върна за четвъртото място и да направя най-доброто класиране до момента на европейско, което съм правила. Пак казвам, зависи от много фактори", заяви Александра Начева.

"Страхотно се чувствам, като преди всяко едно състезание и така голямо първенство. Нетърпелива съм, въпреки вече 20 години в сектора. Надявам се, че ще се радваме на хубави резултати. Малък е отборът, но всички са много амбицирани", сподели Габриела Петрова.

"Мога да летя много по-бързо от това, което летя в момента. Просто ми трябва малко да израсна като години, като опит. Мисля, че в близките години аз ще бъда новото лице на европейския и световния спринт", добави Христо Илиев.

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