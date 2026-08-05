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Спортни новини 05.08.2026 г., 12:30 ч.
от
БНТ
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12:30, 05.08.2026
Спорт
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11:55, 05.08.2026
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
11:48, 05.08.2026
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Спортни новини 05.08.2026 г., 09:10 ч.
09:02, 05.08.2026
Мохамед Брахими преди гостуването на Макаби: Няма от какво да се...
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12:39, 05.08.2026
Чете се за: 01:40 мин.
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12:35, 05.08.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
11:55, 05.08.2026 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика
11:48, 05.08.2026 (обновена)
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 05.08.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 05.08.2026
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Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
11:04, 05.08.2026
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08:53, 05.08.2026
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