Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ

Убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ, заяви премиерът Румен Радев на брифинг на Министерски съвет.

Румен Радев, премиер: "През миналата седмица България получи един милиард евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти – от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия. Убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. В изминалите седмици правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ЕИК, отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по Плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. Ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси. И искам да поздравя министрите, че и в това предоговаряне те успяха да го направят."

По отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичиния квартал "Факултета" Радев заяви:

Румен Радев, премиер: "Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносния наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. Аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще."

За придобиването на архива на Иван Гаджев премиерът заяви: