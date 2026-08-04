Илияна Йотова: Опазването на границите ни и сигурността са най-важната цел

Според президента Илияна Йотова случилото се в Сеута не е прецедент и важното за България е да опази границите си в тази обстановка. Йотова заяви още, че България е една от най-сигурните дестинации за туристите в момента и в страната ни те могат да намерят нужното спокойствие, необходимо за почивка. Коментара си тя направи по време на посещение на Перперикон, където днес беше представена нова археологическа находка от екипа на проф. Николай Овчаров.

Опазването на границите ни и сигурността са най-важната цел, според Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: „В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на Съюза. И, разбира се, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори, с помощта и на Фронтекс.“

Според Йотова случилото се през последната седмица в Испания не е прецедент. Президентът подчерта, че винаги е изразявала несъгласие с начина, по който е била приета европейската политика по миграция.

Илияна Йотова, президент на България: „Първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която започна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не е ли парадоксално, че преди три години ние приехме Пакта за миграция и днес той на практика не само че не се прилага, а се отрича отново от европейските лидери? Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 г. говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията.“

Според Йотова днешната криза донякъде се дължи на факта, че за гарантиране на сигурността отдавна е трябвало да бъде променено Дъблинското споразумение. И допълни, че страни като България, Малта, Испания, Италия и Гърция, които са външна граница и се сблъскват непрекъснато с рискове от много сериозни миграционни вълни.

Йотова допълни, че страната ни не е заплашена от конфликтите в Европа и в Близкия изток.

Илияна Йотова, президент на България: „И продължавам да смятам, че за разлика от други страни и други курорти – не искам да споменавам, разбира се, имена – всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка, и добрите условия.“

По време на посещението си на Перперикон президентът Йотова получи писмо от директори на археологически музеи с молба да бъде запазено финансирането на приоритетните им обекти.

снимки: БТА

проф. Николай Овчаров: „Без едно такова финансиране това, за което говорим за туризма, няма да може да се случи, защото няма да имаме подобни разкрития както тук.“

По-късно Илияна Йотова посети и Златоград, където разгледа етнографския комплекс и подчерта, че от години защитава идеята за изграждане на културни маршрути, които да свързват историческите и природните богатства на Южна България.