Младите щъркели от Белозем вече поеха на голямото си пътешествие на юг

От Зелени Балкани съобщават, че през изминалата седмица младите бели щъркели, които проследяват с GPS предаватели, напуснаха родните си гнезда в село Белозем и поеха на първата си голяма миграция към Африка. Особено любопитно е, че първи тръгнаха двете малки, излюпени в едно от гнездата в Белзом, които в началото правеха най-неуверените си първи полети. Това е още едно доказателство, че първоначалните впечатления невинаги предсказват как ще се развие една млада птица.

На 30 юли младежът B0782 от това гнездо напусна Белозем и измина първите 65 километра в югоизточна посока, достигайки района на село Малево. След еднодневна почивка той продължи пътя си, следвайки долината на река Марица през Турция и Гърция. В момента се намира само на 9 километра от гръцкото село Порос – едно от населените места, включени в мрежата на Европейските села на щъркела.

Само ден по-късно на миграция пое и другото младо щъркелче от същото гнездо – B0783. Първият му преход беше по-кратък – около 40 километра до района на село Ябълково. На 1 август то достигна долината на река Ергене край турския град Узункьопрю, а на следващия ден продължи на юг към района на Дарданелите. Днес птицата вече е на северния бряг на Мраморно море, в близост до град Текирдаг.

Най-впечатляващото в тази история е, че двете птици са излюпени в едно и също гнездо и са отгледани от едни и същи родители, но въпреки това са избрали различни миграционни маршрути и са се присъединили към различни ята. Това не е необичайно при белите щъркели. Младите птици не мигрират заедно с родителите си, а се включват към преминаващи ята. Дори малка разлика в момента на излитане може да ги отведе по различни маршрути, които впоследствие се раздалечават на десетки, а понякога и на стотици километри.

Третият маркиран щъркел – B0781, който е от друго гнездо, напусна Белозем последен. Засега той все още не е започнал същинската си миграция и се придвижва в района между селата Черна гора, Оризово и Гранит, където вероятно се храни и набира сили преди да поеме на юг.

Благодарение на GPS предавателите можем почти в реално време да проследяваме всяка стъпка от първото и най-трудно пътешествие в живота на тези млади птици. Предстоят им хиляди километри полет, множество изпитания и срещи с различни природни условия и препятствия, преди да достигнат своите зимовища в Африка.