Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ "Козлодуй"

Няма риск за работата на АЕЦ "Козлодуй", въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това изтъкна енергийния министър Ива Петрова при посещението си в централата. Тя обяви още, че са установени сериозни нарушения около проекта за изграждане на нови ядрени реактори.

От десетилетия нивото на река Дунав не е било толкова ниско, посочи енергийния министър, но това няма да се отрази на работата на АЕЦ "Козлодуй".

Ива Петрова – министър на енергетиката: "В централата са предприети всички мерки, за да се осигури безопасната работа на централата и електропроизводството."

През миналия месец е създаден оперативен щаб и са разработени различни сценарии за действие. Гарантирана е непрекъсната работа на бреговата помпена станция към централата.

Иван Андреев – изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй": "Следи се разликата в нивата към брегова помпена станция при необходимост се извършва почистване. Колегите на стимулатора се подготвят и за всякаква ситуации."

Електроенергийният системен оператор е в готовност, ако ситуацията изисква по-сериозни мерки, както и координирани действия с други институции.

Ива Петрова – министър на енергетиката: "Установихме контакт с колегите в Сърбия и Румъния за оказване на необходимото съдействие и всичко институции."

Петрова коментира и проекта за изграждане на нови ядрени мощности в Козлодуй, който остава стратегически приоритет за България и Съединените щати и намерението да се купят терени за 1500 евро кв. м.

Ива Петрова – министър на енергетиката: "Под претекст, че това е площадката за новите ядрени мощности, към онзи момент 2025 г., когато се прави оценката на тези 203 дка, която стига 650 млн. лв. Тя е двеста пъти по-висока от стойността на тези имоти."

Сделката обаче не е финализирана. Направената нова оценка е за 29 млн. евро. след направен ПУП.

снимки: БТА