Потреблението на ток в България: С близо 7% се е увеличило производството от началото на годината

С близо 7% се е увеличило производството на електроенергия у нас от началото на годината досега, показва справка в системата на Електроенергийния системен оператор.

С почти толкова се увеличава и потреблението, а балансът износ – внос е положителна величина. Намалява производството на ток от класическите базови централи, а се увеличава произведеният от възобновяеми източници.

Най-много ток произвеждат слънчевите централи, следвани от АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ-овете и ВЕЦ-овете.

Потреблението на ток у нас остава нормално за сезона и е далеч от рекордите, които са достигани при предходни лета, когато унас е било много топло. България остава и нетен износител на ток, но не само благодарение на голямото производство, а и на създадените паркове с батерии.

В момента страната ни внася ток от Гърция, когато той е по-евтин и изнася вечер за Румъния, когато цената му се вдига. Справка на електроенергийния баланс на ЕСО показва, че в момента от слънчев ток се произвежда почти половината от електроенергията за страната, а една трета от нея се съхранява в батерии, за да бъде продавана на по-изгодна цена.

Ива Петрова, министър на енергетиката: „България помага на част от държавите в региона в създалата се ситуация. Работата на АЕЦ „Козлодуй“ е също критична и по отношение на работата на системата на Румъния в момента.“

Кирил Георгиев, изп. директор на ЕСО: „Заявките от Румъния са за около 3500–3600 мегавата, имат нужда. Унгария дава заявки в момента за около 4000–5000 мегавата в денонощието. При нас всичко върви нормално, ние сме по-скоро нетни износители, отколкото нетни вносители.“

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