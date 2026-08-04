БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има...
Чете се за: 02:55 мин.
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10...
Чете се за: 01:00 мин.
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Потреблението на ток в България: С близо 7% се е увеличило производството от началото на годината

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С близо 7% се е увеличило производството на електроенергия у нас от началото на годината досега, показва справка в системата на Електроенергийния системен оператор.

С почти толкова се увеличава и потреблението, а балансът износ – внос е положителна величина. Намалява производството на ток от класическите базови централи, а се увеличава произведеният от възобновяеми източници.

Най-много ток произвеждат слънчевите централи, следвани от АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ-овете и ВЕЦ-овете.

Потреблението на ток у нас остава нормално за сезона и е далеч от рекордите, които са достигани при предходни лета, когато унас е било много топло. България остава и нетен износител на ток, но не само благодарение на голямото производство, а и на създадените паркове с батерии.

В момента страната ни внася ток от Гърция, когато той е по-евтин и изнася вечер за Румъния, когато цената му се вдига. Справка на електроенергийния баланс на ЕСО показва, че в момента от слънчев ток се произвежда почти половината от електроенергията за страната, а една трета от нея се съхранява в батерии, за да бъде продавана на по-изгодна цена.

Ива Петрова, министър на енергетиката: „България помага на част от държавите в региона в създалата се ситуация. Работата на АЕЦ „Козлодуй“ е също критична и по отношение на работата на системата на Румъния в момента.“

Кирил Георгиев, изп. директор на ЕСО: „Заявките от Румъния са за около 3500–3600 мегавата, имат нужда. Унгария дава заявки в момента за около 4000–5000 мегавата в денонощието. При нас всичко върви нормално, ние сме по-скоро нетни износители, отколкото нетни вносители.“

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Катанска

#внос на електроенергия #ниско ниво на река Дунав #износ на електроенергия #румъния #пазара на електроенергия #Унгария

Последвайте ни

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно (СНИМКИ)
3
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно...
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
4
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
5
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има задържани (СНИМКИ)
6
Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има задържани...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Европа

Заради кризата в испанския анклав Сеута: Среща на вътрешните министри на ЕС
Заради кризата в испанския анклав Сеута: Среща на вътрешните министри на ЕС
Измерване на Дунав в милиметри: От екологична кризата се превръща в икономическа Измерване на Дунав в милиметри: От екологична кризата се превръща в икономическа
Чете се за: 04:47 мин.
Проучване в Италия показва, че ранният достъп до социалните мрежи се свързва с по-слаби резултати в училище Проучване в Италия показва, че ранният достъп до социалните мрежи се свързва с по-слаби резултати в училище
Чете се за: 02:35 мин.
Данни на Евростат 2025г.: България е страната в ЕС с най-нисък дял на купилите онлайн билети за събитие Данни на Евростат 2025г.: България е страната в ЕС с най-нисък дял на купилите онлайн билети за събитие
Чете се за: 01:27 мин.
Земетресение с магнитуд 4,3 беше регистрирано край италианския град Пиза Земетресение с магнитуд 4,3 беше регистрирано край италианския град Пиза
Чете се за: 01:15 мин.
Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ "Козлодуй"
Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Измерване на Дунав в милиметри: От екологична кризата се превръща в икономическа Измерване на Дунав в милиметри: От екологична кризата се превръща в икономическа
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Удар срещу фентанила: Лабораторията е снабдявала цялата страна (ОБЗОР) Удар срещу фентанила: Лабораторията е снабдявала цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Нахапаното дете от домашно куче в казанлъшкото село Кънчево може да загуби зрението на едното си око Нахапаното дете от домашно куче в казанлъшкото село Кънчево може да загуби зрението на едното си око
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Потреблението на ток в България: С близо 7% се е увеличило...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Заради кризата в испанския анклав Сеута: Среща на вътрешните...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Депутати изслушаха майката на Ива Михайлова, която има забрана да...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Сняг посред лято – антарктическа буря връхлетя Нова Зеландия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ