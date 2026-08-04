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Първият български стоманобетонен плаващ док е готов: Ще ремонтира суперяхти до 2500 тона

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Държавният кораборемонтен завод ТЕРЕМ „Флотски арсенал” построи първия в България плаващ док от стоманобетон. Съоръжението е предназначено за ремонти и модернизация на суперяхти с дължина до 80 метра. С дока, луксозните плавателни съдове могат да бъдат изваждани безопасно от водата, за да бъдат ремонтирани. Плаващото съоръжение може да бъде преместено на различни пристанища. То е построено за хърватска морска компания. Плаващият док може да приема големи луксозни яхти с тегло до 2500 тона, дължина до 80 метра и с газене до 6 метра. Най-голямото предизвикателство преди екипа във Варна било изграждането на стоманобетонната конструкция.

Стефан Стоянов, технически директор на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „За първи път на територията на България се произвежда такова съоръжение и за първи път е правена по такава рецепта, която да издържа на тези условия за морска среда и да има специфична якост със срок на експлоатация до 50 години.“

Плаващият док е изграден от пет понтонни модула, в които се намират баластните цистерни. Чрез тях съоръжението се потапя и изплава, за да приема плавателните съдове за ремонт. Управлението на всички системи се извършва по електронен път със специализирано оборудване, доставено от Япония.

Стоян Стоянов, производствен директор на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „Имаме възможност да построим и много по-големи докове. За последните 5 години в Европа това е първият плаващ док, който е доставен на краен клиент.“

След повече от 30 години държавният кораборемонтен завод отново строи съоръжение за морската индустрия.

Данаил Славов, управител на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „Ние вече сме започнали и втори такъв, което показва, че вече има доверие на клиентите към този вид докове, които са уникални с това, че са с бетонно двойно дъно, което е практически вечно и много по-лесно за поддръжка.“

Oт ĸpaя нa месец мaй ĸopaбopeмoнтният зaвoд започна cтpoитeлcтвoтo нa oщe пo-гoлям плaвaщ дoĸ c дължинa 115 мeтpa и с понтони от бетон. След реализирането и на втория проект, дружеството ще затвърди позициите си на водещ център в мopcĸaтa индycтpия в peгиoнa нa Чepнo мope.

#от стомана #док #България #новини в Метрото

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