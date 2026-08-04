Експерти: Фентанилът потиска дишането

Фентанилът потиска дишането и пострадалите загиват от дихателна недостатъчност, каза пред медиите Симон Аждерян, анестезиолог във Военномедицинска академия.

„Никой не посяга към наркотиците, за да стане наркоман или да спре да диша. Всички опиати в началото имат много отпускащ физически и психологически ефект“, каза доц. Людмила Нейкова, ръководител на Клиниката по токсикология във ВМА.

Тя обясни, че дори фентанилът да не е чист, а да е примесен с друго вещество, това в никакъв случай не го прави по-слаб. Добави, че той се комбинира с други вещества, защото се търсят различни ефекти – според финансовите възможности, желания ефект и други фактори. Фентанилът няма мирис и вкус. По думите ѝ фентанилът е широко разпространен и дори да не може да се говори за пандемия, става въпрос за епидемия.

В линейките има антидот срещу фентанила. Той се конкурира с опиатите за рецепторите в мозъка, които контролират дишането. При тежка интоксикация антидотът трябва да бъде приложен в рамките на минути. Лошото е, че ако за една доза хероин е необходима една ампула антидот, то за фентанила са нужни в пъти повече – около пет до десет, добави Нейкова. По думите ѝ човек със средно ниво на грамотност би могъл да го произведе.

От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, съобщи на брифинг изпълняващият длъжността и.д.главен секретар на МВР Любомир Николов във връзка с акцията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния кв. „Филиповци“. Николов добави, че, ако информацията е вярна, от утре трябва да има недостиг от веществото в страната. По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни.

„Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“, допълни Демерджиев.





