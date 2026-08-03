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Тодор Кантарджиев за Западнонилската треска: Инфекцията е тежка, засяга централната нервна система

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Инфекцията е тежка, засяга централната нервна система. Това заяви в студиото на "Денят започва в събота и неделя" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

За хората в имунен дефицит Кантарджиев заяви:

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на НЦЗПБ: "Обикновено това са хора в имунен дефицит - над 60 годишна възраст. Инфекцията е доста тежка, когато се засегне централната нервна система. Иначе, 80 % от ухапаните не разбират, обаче правят имунен отговор. Вирусът е в тях, но те повече и да бъдат ухапани от комари с вируса, няма да се разболеят. 20 % от тях, две седмици не са разположени, имат болки по мускулите и ставите, адинамия, някои даже повишена температура."

Западнонилската треска се предава чрез ухапване от заразен комар, който се е инфектирал при хранене с кръв от заразени птици и коне - естественият резервоар на вируса. За видът комари, който разпространява вируса и заразените хора, Кантарджиев отбеляза:

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на НЦЗПБ: "Нашенските комари разпространяват тази треска. Засягането на мозъка е свързано с дезориентация, повреди по нервната система, свързани с дори загуба на съзнание. Винаги трябва да се търси медицинска помощ."

Относно пренасянето на други видове трески, които се разпространяват чрез тигровите комари бившият директор заяви:

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на НЦЗПБ: "При нас имаме единични вносни случаи, които успяваме да локализираме и да не допускаме хора с такива трески върнали се от чужбина да бъдат изпохапани от нашенските си тигрови комари, които да разпространят и да направят огнище, защото е опасно."

Относно мерките, които можем да предприемем, за да се предпазим Тодор Кантарджиев отбеляза, че сред най-важните са:

1. Употребата на репеленти.

2. Машинки срещу комари (през нощта).

Важно е да се знае, че Кримската-Конго хеморагична треска е опасна.

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на НЦЗПБ: "Българите се заразяват от нея, когато свалят кърлежи от домашните животни, от козите особено, конете, магаретата и овцете. Котките и кучетата не са преносители. Основните са селско-стопански животни, затова свалят ли се кърлежи от селско-стопанско животно, кърлежите се горят, но винаги с медицински ръкавици и се прави дезинфекция на ръцете. Малки рани по ръцете на хората при свалянето на тези кърлежи могат да доведат до инфекция."

Тодор Кантарджиев отправи критика към българското здравеопазване:

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на НЦЗПБ: "Част от най-големите проблеми на българското здравеопазване са вътреболничните инфекции и микробната лекарствена резистентност."

Въпреки забраните, България отново се бори за първото място в Европа (заедно с Гърция, Румъния и Кипър) по прекомерна употреба на антибиотици и антибиотична резистентност, докато преди 10 години е била на около 14-о място. Големият скок в продажбите през ноември спрямо лятото е ясен знак, че антибиотиците продължават да се ползват погрешно — за лечение на сезонни вирусни инфекции.

Относно ентеровирусите, които се разпространяват всяка година през лятото и началото на есента, често причиняват една инфекция. Тя включва висока температура, болки по мускулите и ставите, адинамия (не може да станеш от леглото) и стомашно-чревни разстройства

Вижте целия разговор във видеото.

#Антибиотична резистентност #комари #западнонилска треска #кърлежи #превенция

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