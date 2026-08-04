Иван Демерджиев: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия

Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия. И то насочени към производители и разпространители. Така коментира във Фейсбук разбитата лаборатория за производство на фентанил вътрешният министър Иван Демерджев.

Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев.

Днес спряхме лаборатория за производство на фентанил. Поздравления за ГДБОП за работата.

Основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести, допълва Демерджиев.

Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.