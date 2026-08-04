Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево

Стабилно е състоянието на детето, което беше нахапано от домашно куче. Момиченцето беше транспортирано снощи до пловдивската унивеситетска болница "Свети Георги".

Настанено е в отделението по лицево - челюстна хирургия с множество травми в областта на главата. По-късно през деня предстои да му се направят нужните хирургични интервенции.

Детето е било заедно с баща си в двора на техни близки в селото, когато кучето го е нападнало. Заради тежкото му състояние детето е настанено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Сигналът за случая беше подаден от собственика на кучето. Предстои да се изясни - как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания.