БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стабилно е състоянието на детето, което беше нахапано от домашно куче. Момиченцето беше транспортирано снощи до пловдивската унивеситетска болница "Свети Георги".

Настанено е в отделението по лицево - челюстна хирургия с множество травми в областта на главата. По-късно през деня предстои да му се направят нужните хирургични интервенции.

Детето е било заедно с баща си в двора на техни близки в селото, когато кучето го е нападнало. Заради тежкото му състояние детето е настанено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Сигналът за случая беше подаден от собственика на кучето. Предстои да се изясни - как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания.

#с. Кънчево #нахапано от куче #6-годишно дете #състояние

Последвайте ни

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
5
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Общество

Полицаят, открил 4-годишния Марти: През цялото време си подвиквах Марти, Марти, в един момент чух глас на детенцето, беше за мене страшно емоционално
Полицаят, открил 4-годишния Марти: През цялото време си подвиквах Марти, Марти, в един момент чух глас на детенцето, беше за мене страшно емоционално
Спират камионите от над 20 тона по магистралите заради високите температури Спират камионите от над 20 тона по магистралите заради високите температури
Чете се за: 00:27 мин.
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
800 км нови магистрали: Част от тях ще бъдат построени чрез концесия 800 км нови магистрали: Част от тях ще бъдат построени чрез концесия
Чете се за: 03:22 мин.
Петричани се изнесоха на прохлада в Пловдив Петричани се изнесоха на прохлада в Пловдив
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Външните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ