Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение.

Тръмп настоя, че преговори между Съединените щати и Ислямската република "се водят и в момента". По думите му двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и други страни.

По-рано иранската страна заяви, че преговаря само с Оман за нов безопасен маршрут през Ормузкия проток. Изявлението ядоса Тръмп и и той нарече иранското ръководство "невероятно лицемерно".