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Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:17 мин.
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Снимка: БТА
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Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение.

Тръмп настоя, че преговори между Съединените щати и Ислямската република "се водят и в момента". По думите му двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и други страни.

По-рано иранската страна заяви, че преговаря само с Оман за нов безопасен маршрут през Ормузкия проток. Изявлението ядоса Тръмп и и той нарече иранското ръководство "невероятно лицемерно".

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "В момента водим преговори по искане на Иран, подкрепено от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и по-специално Катар, но и от други държави. Много, много държави се обърнаха към нас и всички искаха да дадат на този процес последен шанс. Това е последният им шанс да подпишат добър документ."

# Доналд Тръмп #предупреждение #Иран #преговори

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