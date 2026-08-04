Още по-горещо ще стане времето във вторник

Ще бъде слънчево, след обяд в низините – горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 13° и 22°, в София – около 16°, а максималните – между 33° и 38°, в София – около 33°.

И по Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие – умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Източна България и планините ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните бъдат между 35° и 40°.