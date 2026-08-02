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Слънчево и горещо време, температурите достигат 36 градуса

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, до умерен североизточен вятър. Максималните температури отново ще са високи – предимно между 31 и 36 градуса, и в пет области от страната е в сила жълт код.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а температурата на морската вода е около 24–25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 19 градуса.

Утре температурите на Пиренейския полуостров и в по-голямата част от Франция ще се понижат. В повечето страни от Централна и Източна Европа ще бъде предимно слънчево и горещо, като главно следобед ще се развива купеста облачност. В района на Алпите на отделни места ще превали следобеден дъжд.

На Балканите ще бъде предимно слънчево, следобед в низините – горещо. Температурите няма да претърпят съществена промяна, като относително хладен въздух ще проникне в крайните източни части на полуострова, където са възможни и слаби превалявания от дъжд.

През следващите дни у нас ще бъде слънчево. Следобед главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък след обедните часове на места, главно в Западна и Централна България, ще превали и прегърми.

Вятърът ще бъде слаб, по Черноморието следобед до умерен от север-североизток. Температурите главно ще се повишават.

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