Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 31° и 36°, в София – около 31, по Черноморието между 25° и 30°. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала. С повече слънчеви часове ще бъде времето и в планините. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в началото на седмицата в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър, най-често от изток-североизток. Температурите ще продължат да се се повишават.