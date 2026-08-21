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Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Снимка: БНТ
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Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицай го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували.

Бившия полицай Тодор Лапков остава в ареста, както сам пожела пред съда, защото се страхува от отмъщение и посегателство върху фермата му. Решението на магистратите беше очаквано и предвид направените от Лапков самопризнания и доказателствата, събрани до момента. Според адвокатите му обаче, той е действал в условията на неизбежна самоотбрана, защото е бил е нападнат от жертвата през нощта при опит за пореден грабеж.

Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найден Герово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица бил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение.

Бившият полицай и жертвата са се познавали добре, поддържали са приятелски отношения, младият мъж обаче както често му помагал във фермата, така и често го обирал. Какво точно се се случило между двамата при последната им среща, за да се стигне до фаталния край все още не е ясно. Знае се обаче, че момчето е застреляно с незаконна ловна пушка, а след това тялото му е разчленено и укрито. Първоначално бившият полицай е опитал да заличи следите.

Светослава Пенчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив: "Предстоящем на същия са били повдигнати две обвинения за престъпление по 115 умишлено убийство и за престъпление по член 339 по отношение на това, че е държал огнестрелно оръжие без налично разрешително съобразно закона. – Направил ли е само признание? – Да направил е. – Лични ли са мотивите? – Да ги кажем лични, да считам, че ще попречим на хода на разследването, ако навляза в някакви по-детайлни подробности."

Георги Кърпаров, адвокат на Тодор Лапков: "Подзащитният ми е бил нападнат преди около година и половина от същото лице, когато му е била сцепена главата, използвам този термин – умишлено, за да стане ясно на широката публичност, и му е наранено и дясното око в този момент, като тогава не са взети съответните мерки от предохранителните органи. Този случай го няма в делото, въпреки изрично подадената жалба срещу това нападение. В настоящия случай също се касае за вироглаво нападение, като той се защитавал в момент в който, за съжаление пострадалото лице – починалия, го е нападнал с брадва, опитвайки си да го посече."

Бившият полицай го грози наказание до 20 години затвор или доживотен затвор.

Вижте прякото включване на Деница Торньова

#гр. Съединение #жестоко убийство #мярка за неотклонение

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