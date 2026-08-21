За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността заради ниския Дунав

За първи път в 52-годишната си история, АЕЦ "Козлодуй" ще намали един от блоковете си заради ниските нива на река Дунав. В момента над една четвърт от тока в страната се произвежда от централата.

Двама енергийни експерти предупредиха за сериозни последствия за електроенергийната система, ако нивото на река Дунав продължи да спада. Бившият изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ Валентин Николов заяви, че три са основните проблеми при продължаващо ниско ниво на реката, която, се използва за охлаждане на ядрената ни мощност. Едното е обрастване с водорасли на решетките, които водят към охладителната система. Другото е свързано със самите помпи. Иван Хиновски, председател на Минния енергиен форум, заяви, че ако продължават да се ограничават мощностите на АЕЦ „Козлодуй“, това неминуемо ще доведе до повишаване на цената на борсовия ток и призова държавата незабавно да подготви резервни мощности в лицето на ТЕЦ-овете и ВЕЦ-овете.

Три основни технологични проблеми за работата на ядрената ни централа възникват заради ниското ниво на река Дунав и нейното затопляне, заяви за "По света и у нас" бившият директор на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов.

Валентин Николов, бивш изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй": "Образуват се много водорасли, които водорасли отиват на решетките преди да влязат в студен канал към охлаждащата система на АЕЦ-а. Те трябва да бъдат премахнати и то постоянно. Това означава денонощна работата на колегите от АЕЦ. Второ, помпите от брегова помпена станция поради ниския стълб на водата влизат в кавитационен режим, което значи, че се получават трептения в помпите и това също поражда проблеми, които постоянно трябва да бъдат следени."

Николов обясни, че има строг протокол зе технологични ограничения при продължаващо спадане на Дунав.

Валентин Николов, бивш изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй": "Намаляването на водата съответно трябва да намали дебита, който да преминава през неядрената част на АЕЦ, което значи, че според програмата, трябва да продължи намаляването на мощностите и в един момент ще трябва да бъдат приведени в горещо състояние, защото когато река Дунав възвърне обичайните си нива, ще трябва пак отново да бъдат развъртени турбините."

Председателят на енергийния и минен форум Иван Хиновски предупреди, че свиването на производствените мощности на АЕЦ-а ще се отрази и върху цената на тока.

Иван Хиновски, председател на Българския енергиен минен форум: "Всяко намаляване на базова мощност със 110% влияе върху енергийният микс. Т.е. трябва да се намесят други генериращи мощности, които водят до по -скъпо енергия. Ще се вдигне цената на борсата неизбежно."

И призова държавата незабавно да подготви резервни мощности.

Иван Хиновски, председател на Българския енергиен минен форум: "Всички топлоелектрически централи трябва да бъдат мобилизирани, защото не е ясно до кога този ход на снижаване на мощността ще продължи. Той може да не стигне с 5-10%. Ако падне нивото на Дунав, може да стигне и до 50%, така че всички ТЕЦ-ове, започвайки от ТЕЦ - "Марица - изток-2", Бобовдол, всички блокове трябва да са готови за експлоатация. ВЕЦ-овете трябва да са в резерв за върховите мощности, защото вечерта има рязко покачване на потреблението и по този начин, те ВЕЦ-овете помагат, не толкова фотоволтаиците и батерити. И батериите, разбира се, но водните централи са основния резерв."

Следобед министерството на енергетиката се очаква да даде отговори, готова ли е държавата да реагира и при лош сценарии с нивото на река Дунав.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.