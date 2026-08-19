АЕЦ "Козлодуй" работи по график и произвежда над една четвърт от тока в страната

Ядрената централа в Козлодуй продължава да работи съобразно графика си и произвежда над една четвърт от тока в страната, показват данните на Електроенергийния системен оператор.

Ако се наложи, могат да бъдат намалени мощностите на централата заради ниските нива на река Дунав, като за това има приета процедура.

За самото охлаждане на ядрените реактори и горивото в предреакторните басейни, има отделна система за безопасност, която не зависи от нивата на реката, обясняват от Агенцията за ядрено регулиране.