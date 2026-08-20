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АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав
Снимка: БТА
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Решението за превантивно намаляване на мощността на пети енергоблок с около 120 МВт е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ „Козлодуй“. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на нивото на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад.

Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй“.

Още в началото на месец юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена бе в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива.

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката.

Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволи на АЕЦ „Козлодуй“ да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум.

В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.

# река Дунав #мощността на пети блок #критично ниско ниво #АЕЦ КОЗЛОДУЙ

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