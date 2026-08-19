БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Нивото на Дунав продължава да спада, при Русе има застой

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
един кораб заседна река дунав
Снимка: БТА
Слушай новината

Нов спад на река Дунав е измерен през изминалото денонощие. При Лом, Оряхово, Свищов и Силистра понижението е с между 1 и 3 сантиметра.

Застой е отчетен на водомерните постове край Ново село и Никопол. Промяна няма и при Русе, където нивото е на водата се задържа на 124 сантиметра под условната нула.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

#ниското ниво на река Дунав #Никопол #Лом #свищов #Русе #оряхово #ново село #Дунав #Силистра

Водещи новини

"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност за борба с пожарите Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност за борба с пожарите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Нивото на Дунав продължава да спада, при Русе има застой Нивото на Дунав продължава да спада, при Русе има застой
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министър Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да...
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Качеството на въздуха в София и Западна България е в норма след...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Критичното ниво на водата в "Сребърна" - какви са...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Мита на пауза: Доналд Тръмп отложи с три дни 50% такси върху...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ