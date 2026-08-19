Нивото на Дунав продължава да спада, при Русе има застой

Нов спад на река Дунав е измерен през изминалото денонощие. При Лом, Оряхово, Свищов и Силистра понижението е с между 1 и 3 сантиметра.

Застой е отчетен на водомерните постове край Ново село и Никопол. Промяна няма и при Русе, където нивото е на водата се задържа на 124 сантиметра под условната нула.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.