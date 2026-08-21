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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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застой нивото река дунав отчетен последните часа
Снимка: БТА
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Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Русе и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Понижение с 1 до 2 см е отчетено при Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов. Към момента няма заседнали плавателни съдове, съобщават от дирекция "Речен надзор".

Въпреки това, остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена.

#ниското ниво на река Дунав #пресъхналия Дунав #ниско ниво на Дунав

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