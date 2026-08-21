Нов пожар избухна в землището на сливенското село Градец, огънят вече е потушен

Нов пожар избухна в землището на сливенското село Градец. Огънят достигна до първите къщи в горната част на населеното място, но бързата намеса на огнеборците предотврати разпространението му към домовете на хората. Пожарът е локализиран. Продължава борбата с огъня и край село Медвен.

Току-що пожарът, който възникна малко след 11:00 часа и който достигна до първите къщи беше потушен. Бързата намеса на огнеборците и горските служители те успяха да овладеят огъня. Иначе борбата с големия пожар между селата Градец и Медвен продължава. Тази сутрин в гасенето му се включи един хеликоптер "Кугър", военнослужещи, огнеборци, горски служители се борят с огнената стихия, но за разлика от вчера, днес обстановката е значително по-спокойна. От противопожарните служба казаха, че пожарът е локализиран.

Михаил Кашеров, областен управител на Сливен: "2000 декара са изгорели към момента, горски масиви няма, само ниска трева и храсти. Към момента единственото огнище се намира точно на границата с горския масив и де факто нашата цел ще бъде то да бъде локализирано днес." гл. инспектор Мариан Йоргов, началник сектор в РПБЗН – Сливен: "Можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхождат всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци, вследствие се загасват и тях. Сега силите ни насочени към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара."

Полицията започва работа, за да установи каква е причината за пожара, тъй като огънят е тръгнал от три места и най-вероятно се касае за човешка небрежност или умишлен палеж.

Вижте прякото включване на Десислава Петкова