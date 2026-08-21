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2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско
Снимка: БГНЕС
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2000 декара обхвана огънят при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. В борбата с пламъците участват пожарникари, горски служители и военнослужещи. Вчера в овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера "Кугър".

Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се разви в труднодостъпна местност, което допълнително затрудни работата на екипите.

Заради пожара беше задействана и системата BG-ALERT, чрез която жителите на населените места в района бяха предупредени за пожара. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес.

#гасене на пожар #Медвен #голям пожар #Сливенско

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